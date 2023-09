Seis mortos em confronto em área de cultivo de coca no Peru

A área onde as tropas foram atacadas faz parte do vale cocaleiro conhecido como VRAEM (pelos rios Apurímac, Ene e Mantaro), onde as forças armadas lutam há mais de vinte anos contra os traficantes e os remanescentes de Sendero Luminoso, guerilha maoísta que foi dizimada na década de noventa.

O Peru é o segundo maior produtor mundial de cocaína, depois da Colômbia. Em 2022, foram plantados cerca de 95 mil hectares de folha de coca, matéria-prima dessa droga, segundo o monitoramento anual realizado pelas autoridades peruanas.

Em fevereiro, sete policiais foram mortos em uma emboscada do Sendero Luminoso na província de La Convención, na região de Cusco.

Quase todos os líderes de Sendero Luminoso estão mortos ou presos, mas seus remanescentes, liderados pelo "camarada José", somam cerca de 350 membros, dos quais cerca de 80 estão armados.

O Sendero Luminoso pegou em armas na década de 1980 e foi protagonista da chamada "guerra popular", que deixou 69 mil vítimas entre mortos e desaparecidos em pouco mais de uma década, segundo a Comissão da Verdade e Reconciliação.