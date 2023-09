Tempestade Haikui avança em direção à China após atingir Taiwan duas vezes

"Muitas árvores caíram", disse a mulher. "Estamos tentando retirar as árvores da calçada para que as crianças possam vir para a escola amanhã sem nenhum perigo".

Na cidade portuária de Keelung, no norte do país, os vendedores do mercado desafiaram a chuva para vender frutas.

- Milhares de casas sem luz -

Haikui é o primeiro tufão a atingir a ilha em quatro anos. Antes da sua chegada, 8.000 pessoas foram retiradas do local, especialmente em áreas montanhosas propensas a deslizamentos de terra. Centenas de voos foram cancelados, e as lojas foram obrigadas a fechar.

Mais de 260 mil casas ficaram sem energia elétrica durante a tempestade, e 22 mil ainda estavam sem luz nesta segunda-feira. Escolas e estabelecimentos comerciais permanecem fechados em 14 cidades, devido às chuvas torrenciais.

O Departamento Central de Meteorologia de Taiwan estimou inicialmente que Haikui parecia abandonar a ilha e se mover em direção ao mar, mas o ciclone atingiu a costa novamente às 4h desta segunda-feira (17h de domingo no horário de Brasília), em Kaohsiung.