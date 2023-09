Um morto e milhares de pessoas presas na lama em festival nos EUA

De acordo com um funcionário da Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado da situação. "Os participantes do evento devem ouvir as autoridades nacionais e locais, bem como os organizadores do evento", aconselhou o funcionário.

Os responsáveis pelo festival instaram os participantes a "conservar alimentos, água e combustível, e se abrigar em um espaço quente e seguro", já que a "praia" - a enorme área ao ar livre onde o evento acontece - estava intransitável. "Cuidem dos seus vizinhos", acrescentaram.

A queima de uma grande estátua de madeira no centro da "praia", que marca o fim do festival e lhe dá o nome, foi adiada para segunda-feira à noite, também informaram os organizadores.

Lançado em 1986 em San Francisco, o Burning Man pretende ser um evento a meio caminho entre a celebração da contracultura e um retiro espiritual.

Originalmente organizado em uma praia de San Francisco, ele se tornou um festival estruturado, com um orçamento de quase US$ 45 milhões de dólares (números de 2018) e mais de 75.000 participantes na última edição, abaixo da anterior de 2019.

O festival tem sido realizado desde a década de 1990 no deserto de Black Rock, uma área protegida no noroeste de Nevada, que os organizadores se comprometeram a preservar.