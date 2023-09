248 mil migrantes cruzaram Honduras rumo aos EUA neste ano, um recorde

Além disso, o Conadeh indicou em um comunicado que "Honduras vive uma crise migratória diante do imparável fluxo de migrantes que entram de maneira irregular pela fronteira oriental do país" vindos da Nicarágua e depois cruzam em direção à Guatemala com destino aos Estados Unidos.

"Pelo menos 96.952 migrantes" deste ano "são de nacionalidade venezuelana", mas também chegam de outros países da "América do Sul, do Caribe, da Ásia e da África", acrescentou o relatório, com dados de até 27 de agosto.

"Houve um aumento gradual que pode ter alcançado 5.000 pessoas por dia", acrescentou.

O Panamá também registra um recorde de mais de 248.000 migrantes que cruzaram a partir da América do Sul a inóspita floresta de Darién ao longo deste ano, mais do que em 2022 inteiro, segundo o governo.

Deles, mais de 204.000 entraram logo depois na Costa Rica após percorrer quase 1.000 quilômetros pelo território panamenho, segundo números oficiais.

Os governos centro-americanos procuram meios para atender o crescente fluxo migratório, enquanto os Estados Unidos advertem que os viajantes que chegarem de maneira irregular serão devolvidos aos seus países de origem.