As relações entre Coreia do Norte e Rússia

- O que significaria um acordo Pyongyang-Moscou? -

Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul e Japão afirmaram na semana passada, nas Nações Unidas, que qualquer acordo para aumentar a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte violaria as resoluções do Conselho de Segurança, que proíbem acordos de armas com Pyongyang - resoluções que foram endossadas por Moscou.

Para evitar acusações de violação das resoluções, é provável que os dois aliados "cheguem a um acordo a portas fechadas, sem qualquer anúncio oficial", diz à AFP Cheong Seong-chang, diretor de estudos norte-coreanos do Instituto Sejong.

"Espera-se que Kim e Putin simplesmente digam que concordaram em cooperar em uma ampla gama de áreas, sem especificar quais são", acrescenta.

