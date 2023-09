Birmingham, segunda cidade do Reino Unido, se declara em insolvência

Com despesas sociais cada vez mais altas e o aumento da inflação, administrações municipais como a de Birmingham têm sido confrontadas com "desafios financeiros sem precedentes", afirmou Cotton.

Ele citou uma estimativa da federação de coletividades locais Sigoma, segundo a qual 26 destes municípios poderiam se declarar em insolvência nos próximos dois anos.

"Claramente, corresponde aos conselhos eleitos localmente administrar seu orçamento", reagiu um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

No Reino Unido, o orçamento dos municípios depende da receita obtida com impostos locais cobrados dos cidadãos e das empresas, mas também de uma contribuição do Estado, que diminuiu consideravelmente, sobretudo, por causa das políticas de austeridade da década de 2010.

Segundo o "think tank" Institute for Gouvernment, o financiamento estatal caiu 40% em termos reais entre 2009/2010, quando os conservadores chegaram ao poder, e 2019/2020. A partir de então, aumentou, devido a pagamentos excepcionais relacionados com a pandemia da covid-19.

"O sistema de financiamento está completamente quebrado. As Câmaras locais têm feito milagre nos últimos 13 anos, mas não sobrou mais nada", alertou o presidente da Sigoma, Stephen Houghton, que pediu ajuda ao governo central.