Ciclone deixa 21 mortos no Rio Grande do Sul

Um ciclone deixou 21 mortos no Rio Grande do Sul, anunciou, nesta terça-feira (5), o governador Eduardo Leite, enquanto as autoridades alertam para possíveis novas enchentes.

"É com muita tristeza que recebemos a noticia de que, com as águas baixando (...), centenas de pessoas foram resgatadas, mas recebo agora a informação de 15 corpos localizados no município de Muçum. Isso nos causa imensa dor e faz elevar o número de mortos de 6 para 21", informou o governador.

"É o maior número de mortos em um evento climático no estado", acrescentou Leite.