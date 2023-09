Cúpula Africana do Clima faz anúncios de investimentos em energia verde

"A energia renovável pode ser o milagre africano", disse em um discurso. Ele também apelou aos líderes do G20, que se reúnem este fim de semana na Índia, para que "assumam as suas responsabilidades" no combate às mudanças climáticas.

- O peso da dívida -

A transição para energia limpa nos países em desenvolvimento é crucial para tentar manter o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global "muito abaixo" dos 2ºC desde a época pré-industrial e, se possível, abaixo de 1,5ºC.

Para conseguir isso, a Agência Internacional de Energia (AIE) garante que os investimentos deverão atingir 2 bilhões de dólares (9,8 bilhões de reais) por ano em uma década, oito vezes mais.

Os participantes da cúpula também pediram uma reforma das estruturas financeiras globais para se alinhá-las aos objetivos climáticos.

Al Jaber apelou, em particular, a uma "intervenção cirúrgica na arquitetura financeira global construída para uma época diferente"e instou as instituições internacionais a reduzirem o peso da dívida, que paralisa muitos países.