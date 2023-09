Emissário climático dos EUA espera 'aproximação' com a China

O enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, disse nesta terça-feira (5) que espera que os Estados Unidos e a China se "aproximem" nas próximas negociações contra o aquecimento global, em um discurso na Cúpula Africana do Clima.

"Espero que a China e os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, os dois maiores emissores [de gases de efeito de estufa] do mundo, espero que possamos nos aproximar", disse ele na capital queniana, Nairóbi, onde está sendo realizada uma cúpula continental.

Nas relações entre os dois países, "procuramos áreas onde possa ser adequado cooperar, mas isso não é uma cooperação a todo custo", explicou John Kerry.