Emissões per capita de carvão no G20 aumentam, diz estudo

Entre 2015 e 2022, as emissões per capita vinculadas ao carvão no G20 aumentaram 9%, segundo uma pesquisa publicada pelo Ember, um think tank que promove o uso de energias renováveis.

Doze membros do bloco, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, reduziram significativamente as suas emissões. Porém, as de outros países aumentaram como China, Indonésia e Índia, país organizador desta cúpula.

A Indonésia, que no ano passado obteve um compromisso de 20 bilhões de dólares (104 bilhões reais na cotação da época) dos países ricos para reduzir o seu consumo de carvão, aumentou as emissões relacionadas ao carvão em 56% desde 2015.

Alguns países que conseguiram reduzir as suas emissões globais permanecem acima da média mundial per capita, diz o relatório.

"A China e a Índia são frequentemente apontadas como os principais poluidores por carvão", diz Dave Jones, pesquisador do Ember. "Porém, se considerarmos a população, a Coreia do Sul e a Austrália ainda foram os piores em 2022", acrescenta.

Este aumento ocorre apesar dos repetidos avisos de que é necessário reduzir as emissões associadas aos combustíveis fósseis para proteger a habitabilidade do planeta.