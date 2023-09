Indígenas se despedem de sua ilha no Caribe antes de ser engolida pelo mar

- Ilhas abandonadas -

Várias ilhas de Guna Yala correm o risco de desaparecer sob as águas. As 49 ilhas habitadas ficam apenas entre 50 cm e um metro acima do nível do mar.

"O fato é que com o aumento do nível do mar por consequência direta das mudanças climáticas, quase todas as ilhas serão abandonadas até o final deste século", prevê Steven Paton, cientista do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais (STRI), com sede no Panamá.

"Algumas das ilhas mais baixas (...) ficam inundadas a cada mês com a maré alta", acrescenta.

O governo estima que Cartí Sugdupu será engolida pelo mar por volta de 2050.