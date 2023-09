Líder catalão pede anistia para independentistas

O líder catalão Carles Puigdemont apresentou nesta terça-feira (5) as condições de seu movimento político para negociar o eventual apoio à posse do novo chefe de Governo espanhol, incluindo uma anistia para os independentistas da Catalunha.

Em uma entrevista coletiva em Bruxelas, Puigdemont também mencionou entre as condições o "respeito à legitimidade do independentismo" catalão, a retirada dos processos judiciais contra os independentistas e a criação de um mecanismo de verificação do cumprimento dos acordos.

As eleições de julho na Espanha deixaram o partido de Puigdemont, "Junts per Catalunya", no centro do tabuleiro político, pois nenhum dos principais candidatos, o atual primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e o conservador Alberto Núñez Feijóo, conseguiu um número suficientes de cadeiras no Parlamento para garantir o posto de chefe de Governo.