Microsoft apresenta 'Starfield', sua aposta de jogo no estilo Hollywood

Entre os títulos deste ano que possuem essas mesmas características, destaca-se "Hogwarts Legacy", desenvolvido pela Avalanche Software, propriedade da Warner Bros.

Outro é "Baldur's Gate 3", um jogo de RPG criado pela Larian Studios, com sede na Bélgica, que alcançou uma pontuação de 96 no Metacritic após seu lançamento no mês passado para computador. Sua versão para PlayStation será lançada na quarta-feira, no mesmo dia que "Starfield" será lançado para Xbox.

- Décadas de entretenimento -

Embora "Hogwarts Legacy" tenha ultrapassado US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) em vendas meses após seu lançamento, a Microsoft pretende que "Starfield" seja a isca para "amarrar" os jogadores à plataforma Xbox.

O jogo estará disponível através do serviço de assinatura da biblioteca de jogos Xbox Game Pass, que custa US$ 11 (R$ 54) por mês, substancialmente menos do que o preço de US$ 70 (R$ 344,19) para comprar a versão básica.

A estratégia é manter os assinantes, que pagarão mensalmente por jogos online aos quais novas histórias podem ser constantemente adicionadas durante anos ou décadas, como "Starfield".