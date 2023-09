Número de sem-teto chega a 895.000 na UE e no Reino Unido, estimam associações

Pelo menos 895.000 pessoas vivem nas ruas na União Europeia (UE) e no Reino Unido, de acordo com uma estimativa publicada nesta terça-feira (5) pela Federação Europeia de Associações que Trabalham com Pessoa Sem-Teto (Feantsa), número que representa um aumento em relação a 2019.

"Esta estimativa - baseada em dados parciais e que leva em consideração apenas as formas mais visíveis de exclusão da habitação - evidencia a incapacidade dos países europeus de fazerem da moradia um direito fundamental", considera o relatório, escrito com a Fundação Abbé Pierre, da França.

Para estabelecer o número, os autores estudaram os censos da população de rua feitos por cada país, embora nem todos os Estados façam esse levantamento.