Opositora Gálvez volta as baterias contra possível rival pela Presidência do México

As eleições presidenciais serão celebradas no México, onde uma onda de violência deixou mais de 100.000 desaparecidos e aproximadamente 420.000 mortos desde 2006, quando o governo da época lançou uma polêmica operação militar antidrogas.

A insegurança é um dos temas que Gálvez prometeu enfrentar "com ovários" e integra o diagnóstico que elabora dos problemas mais urgentes do país, embora ainda não tenha divulgado sua estratégia.

Ela promete que não haverá "abraços em delinquentes", contrariando a frase famosa do presidente em fim de mandato ("abraços, não disparos"). "A lei é a lei e é preciso aplicá-la", diz a candidata.

Nas eleições gerais também serão renovadas as duas câmaras do Congresso e nove governos estaduais.

No entanto, Gálvez ainda tem um longo caminho a percorrer. Segundo uma pesquisa publicada no jornal El Financiero, Sheinbaum lidera as preferências do eleitorado, com 46% das intenções de voto, contra 37% para ela.