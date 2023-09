Reino Unido classificará grupo russo Wagner como 'terrorista'

O Reino Unido proibirá o grupo paramilitar russo Wagner, declarando-o uma organização terrorista, de acordo com a secretária do Interior, Suella Braverman, informou a imprensa na terça-feira (5).

Londres planeja classificar o Grupo Wagner como uma organização "proscrita" sob as leis antiterrorismo, assim como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, de acordo com o jornal Daily Mail.

"O Wagner é uma organização violenta e destrutiva que serviu como ferramenta militar da Rússia de Vladimir Putin no exterior", declarou Braverman, de acordo com o jornal. "Enquanto o regime de Putin decide o que fazer com o monstro que criou, as contínuas atividades desestabilizadoras do Wagner apenas servem aos objetivos políticos do Kremlin".