Rússia afirma que derrubou drones perto de Moscou e na Crimeia

A Rússia afirmou nesta terça-feira (5) que derrubou vários drones ucranianos nas regiões de Moscou, Kaluga e Tver, assim como na península anexada de Crimeia.

"Durante a noite, as defesas aéreas da região de Kaluga e do distrito de Istrinski destruíram drones que tentavam atacar Moscou", anunciou no Telegram o prefeito da capital russa, Serguei Sobianin.

O prefeito informou que danos foram registrados no distrito de Istrinsky, consequência da queda dos destroços.