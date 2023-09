Rússia lidera gigantes mundiais do trigo

No clube dos grandes produtores, aparecem em seguida Rússia, Estados Unidos, Austrália e França.

- Rússia domina o comércio -

Depois de uma colheita recorde de 92 MT a 100 MT, segundo diversas fontes, em 2022-23, a Rússia "está no caminho certo para ter a segunda melhor colheita de todos os tempos", segundo Sébastien Poncelet, especialista do mercado de cereais da consultora Agritel, que prevê cerca de 90 MT.

Principal exportador mundial, com 46 MT em 2022-23, de acordo com uma estimativa do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a Rússia sozinha poderia garantir um quarto do comércio mundial de trigo este ano.

A Ucrânia, que antes da guerra estava prestes a se tornar o terceiro maior exportador mundial, atrás da Rússia e dos Estados Unidos, deve exportar apenas 10 MT, segundo o USDA.