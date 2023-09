Seis bilhões de toneladas de areia marinha são extraídas dos oceanos todos os anos(ONU)

Além da publicação dos números, a ONU espera dialogar com as empresas do setor para que sejam mais respeitosas com o meio ambiente, melhorando suas práticas de extração.

Segundo as Nações Unidas, as práticas internacionais e os marcos regulamentares variam consideravelmente.

Alguns países - incluindo Indonésia, Tailândia, Malásia, Vietnã e Camboja - proibiram a exportação de areia marinha nos últimos 20 anos, enquanto outros não têm legislação, ou programas eficazes de monitoramento.

O PNUMA insta a comunidade internacional a estabelecer regulamentações internacionais para, entre outros pontos, melhorar as técnicas de dragagem. Também recomenda a proibição da extração de areia das praias, devido à sua importância para o litoral, o meio ambiente e a economia.

