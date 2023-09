'The Green Border', uma dura denúncia da crise humanitária entre Polônia e Belarus

A diretora polonesa Agnieszka Holland expõe em toda sua dureza a crise dos refugiados na fronteira entre a Polônia e Belarus com "The Green Border", apresentado em competição na 80ª edição do Festival de Veneza nesta terça-feira (5).

Filmado em preto e branco, o filme de 2h30 gira em torno da crise desencadeada em 2021, pouco antes da guerra na Ucrânia, quando milhares de refugiados de países destruídos, como Síria e Afeganistão, chegavam todos os dias às densas florestas da região.

À crueldade dos guardas fronteiriços bielorrussos, que roubam e maltratam os emigrantes antes de expulsá-los, seus colegas poloneses respondem com expulsões "no calor do momento", em plena noite, graças à situação de emergência decretada pelo governo.