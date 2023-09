UE confirma detenção de diplomata sueco no Irã

Borrell revelou mais detalhes.

"Quero dizer algo, se permitem, sobre o caso do senhor Floderus. É um cidadão sueco que trabalhava para a União Europeia e que foi detido ilegalmente no Irã durante os últimos 500 dias", afirmou.

"Trabalhamos sem descanso pela libertação do senhor Floderus e vamos continuar trabalhando, em contato estreito com a família e, certamente, com o governo sueco", acrescentou.

ahg/es/fp

© Agence France-Presse