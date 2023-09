Veneza irá testar sistema de cobrança de entrada

Autoridades de Veneza anunciaram nesta terça-feira (5) que irão testar um sistema no qual os turistas terão que pagar 5 euros (R$ 27) para entrar na cidade histórica italiana. O objetivo do projeto é reduzir o grande fluxo de visitantes.

O Conselho Executivo da Câmara Municipal apoiou a iniciativa depois que a Unesco recomendou, em 31 de julho, adicionar Veneza à lista do patrimônio mundial ameaçado, em parte devido ao impacto do turismo de massa. A recomendação será discutida neste mês, durante a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco.

"É necessário regular o fluxo de turistas em alguns períodos, mas isso não significa fechar a cidade", ressaltou o prefeito, Luigi Brugnaro. "Veneza estará sempre aberta a todos."