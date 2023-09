África pede investimentos e reformas financeiras para impulsionar crescimento verde

Mas para desbloquear o seu potencial "em uma escala que contribua significativamente para a descarbonização da economia global, será necessário multiplicar os atuais fluxos de financiamento e investimentos para o desenvolvimento", afirmaram.

Para isso, apelaram em particular a "uma nova arquitetura de financiamento adaptada às necessidades da África, incluindo a reestruturação e o alívio da dívida", que pesa fortemente sobre as suas economias.

Um total de 23 bilhões de dólares (114 bilhões de reais na cotação atual) em investimento internacional também foi prometido durante a cúpula, disse o presidente queniano, William Ruto.

Essa declaração "servirá de base para a posição comum da África no processo global sobre a mudança climática até a COP28 e depois", observaram os líderes.

A cúpula de Nairóbi deu início a quatro meses de reuniões internacionais sobre questões climáticas, que continuam neste fim de semana com a cúpula do G20 na Índia e culminam com a conferência climática da ONU (COP28) em Dubai, no final de novembro, onde haverá uma batalha acirrada sobre os combustíveis fósseis.

Alcançar um consenso em um continente de 1,4 bilhão de pessoas e 54 países política e economicamente diversos não foi fácil. Alguns governos fizeram campanha por um futuro impulsionado pelas energias renováveis, enquanto outros dependem dos seus recursos de combustíveis fósseis.