Autoridade climática da ONU chama abordagens do G20 de 'inadequadas'

Para Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, em sua sigla em inglês), soluções tecnológicas estão ao nosso alcance para conter o aquecimento global. Mas a geopolítica é um "fator limitante", disse ele em entrevista à AFP durante a Cúpula Africana do Clima.

Nesta reunião realizada em Nairóbi, capital do Quênia, os líderes africanos pediram um aumento substancial do investimento em energias renováveis no continente, uma reforma do sistema financeiro internacional e um maior apoio aos países em desenvolvimento, os mais afetados.

A cúpula do G20 é parte de um ciclo de quatro meses de grandes negociações sobre o aquecimento global, culminando em uma conferência da ONU (COP28) no Dubai, em novembro.

Para Stiell, as declarações dos países do G20 nas vésperas da sua reunião não estão à altura. "Os comunicados emitidos são lamentavelmente inadequados e não abordam as questões críticas que esses 20 países enfrentam", lamenta.

"Ainda há tentativas de contornar e obstruir essas questões essenciais", diz ele.