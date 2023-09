Ava DuVernay: 'Dizem aos cineastas negros que nossas histórias não interessam'

"Origin" está na disputa pelo Leão de Ouro da 80ª edição do Festival de Veneza junto com outros 22 filmes. O festival termina no sábado.

"Não sei dizer quantas vezes me disseram: 'Não se candidate a Veneza, você não vai entrar'. E este ano aconteceu algo que não acontecia há oito décadas", disse a diretora de 51 anos.

"Agora que a porta foi aberta, espero e confio que o festival a deixará aberta", acrescentou.

"Origin" é baseado em um ensaio publicado pela escritora Isabel Wilkerson, "Casta - As origens de nosso mal-estar" (2020), um best-seller que traça um paralelo entre as raízes do racismo nos Estados Unidos, na Alemanha nazista e no sistema de castas na Índia, de tradição milenar.

Indicada ao Oscar por seu drama histórico "Selma: Uma Luta pela Igualdade" (2014), Ava DuVernay é autora de outras obras com temática racial, incluindo a série de 2019 da Netflix "Olhos que Condenam".

"Origin" mistura as teorias da escritora (e ganhadora do prêmio Pulitzer) Isabel Wilkerson (interpretada por Aunjanue Ellis-Taylor) com sua história pessoal, marcada pela morte do marido (Jon Bernthal) e da mãe.