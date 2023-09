Brasil se tornará este ano o maior exportador mundial de milho

A superfície dedicada ao cultivo do cereal, estimada este ano em 22,3 milhões de hectares (+3,2% em relação à safra passada), nunca foi tão grande, enquanto a produtividade deveria registrar um aumento de 13%.

No estado do Mato Grosso (centro-oeste), maior fornecedor do país, o rendimento atingiu níveis recorde de 6.898 quilos por hectare.

A Conab espera exportações de milho de aproximadamente 50 milhões de toneladas, superando as norte-americanas.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), estima, em seu relatório de agosto, que as vendas brasileiras de milho ao exterior poderiam alcançar 56 milhões de toneladas, frente às 41,3 milhões de toneladas de vendas americanas.

No entanto, os Estados Unidos continuam sendo, de longe, o maior produtor mundial de milho, com 348,8 milhões de toneladas.

O Brasil, que não chegava à liderança das exportações mundiais de milho desde 2013 - a única vez em que isto ocorreu -, está reforçando seu papel de potência agrícola.