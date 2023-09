Calor, incêndios, chuvas: os extremos climáticos do verão no hemisfério norte

Desde o início do ano, 535.000 hectares foram queimados na Europa, segundo o Copernicus (dado atualizado até 2 de setembro). Apesar de estar acima da média (447.000 ha), o número continua muito abaixo do recorde de 1,21 milhão registrado no mesmo período em 2017.

- Inundações fatais na Ásia -

A temporada de monções matou pelo menos 175 pessoas no Paquistão, 155 na Índia e 41 na Coreia do Sul. Na região norte da China, 62 pessoas faleceram vítimas das chuvas torrenciais.

Apesar do número de mortes, as chuvas não foram excepcionais na Índia, pois em agosto registraram o menor nível histórico, o que contribuiu para o recorde de temperaturas no país.