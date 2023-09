Claudia contra Xóchitl? México define candidatos às eleições presidenciais

Caso não seja vencedor, Ebrard poderia deixar o Morena, segundo rumores. Brincando, a candidata Gálvez chegou a se oferecer para participar de sua campanha.

Se confirmado, o duelo entre Sheinbaum e Gálvez promete ser um choque de origens, personalidades e estilos.

Sheinbaum promete dar continuidade às políticas do atual presidente López Obrador. Em nome do Morena, afirma que defenderá os mais pobres, inclusive as comunidades indígenas, e comemora os bons resultados macroeconômicos do atual governo (moeda forte, finanças saudáveis).

Politicamente, a opositora Gálvez declara-se liberal e progressista, sintetizando as ideias dos três partidos que a apoiam: o liberalismo econômico do PAN, de direita, o ideal de justiça social do PRD, de esquerda, e a herança institucional do PRI.

Aproveitando a popularidade de López Obrador, Sheinbaum é a favorita para ganhar a presidência contra Gálvez, de acordo com duas pesquisas recentes.

