Claudia Sheinbaum será a candidata presidencial do governo no México

A ex-prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, será a candidata do partido de esquerda no governo nas eleições presidenciais mexicanas de 2024, após vencer em um processo de pesquisas cujos resultados foram anunciados nesta quarta-feira (6), informou o partido no poder.

"A análise abrangente desses dados nos permite concluir de forma incontestável que a companheira Claudia Sheinbaum Pardo obteve a melhor posição" entre os candidatos, disse Alfonso Durazo, presidente do Conselho Nacional do Morena, o partido do presidente Andrés Manuel López Obrador.