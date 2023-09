Começa leilão excepcional de milhares de itens pessoais de Freddie Mercury

Milhares de itens que pertenceram ao carismático vocalista do Queen, Freddie Mercury, de manuscritos dos maiores sucessos da banda até pinturas e móveis, serão leiloados em Londres a partir desta quarta-feira (6).

O piano de Mercury se destaca na venda da Sotheby's, que será acompanhada por mais dois leilões presenciais e três vendas online.

O piano Yamaha foi comprado em 1975 por Mercury, que morreu de aids em 1991, aos 45 anos, e foi usado para compor quase todas as suas melhores canções. O instrumento pode atingir um valor de dois a três milhões de libras (US$ 2,5 milhões a US$ 3,75 milhões, R$ 12,4 milhões a R$ 18,6 milhões na cotação atual).