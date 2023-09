Espanha vai monitorar sua autonomia estratégica após entrada de grupo saudita na Telefónica

O Governo espanhol informou, nesta quarta-feira (6), que vai garantir a preservação da "autonomia estratégica" do país após a entrada do grupo saudita STC na Telefónica, que se tornou a maior acionista da gigante espanhola das telecomunicações, com uma participação de 9,9%.

"A Telefónica não é apenas uma empresa emblemática, mas um operador estratégico e o governo garantirá que a autonomia estratégica da Espanha seja preservada", disse a porta-voz do poder Executivo, Isabel Rodríguez, à televisão pública TVE.

A ministra da Economia, Nadia Calviño, lembrou aos jornalistas em Bruxelas que nos últimos anos, Madri "reforçou" os mecanismos de proteção de seus "setores estratégicos", e prometeu aplicar "todos os mecanismos que sejam necessários" para defender seus interesses.