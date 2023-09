Ex-chanceler mexicano aponta irregularidades na escolha de candidato governista à Presidência

O ex-chanceler mexicano Marcelo Ebrard denunciou irregularidades nas consultas realizadas pela situação, das quais sairá, nesta quarta-feira (6), seu candidato às presidenciais de 2024, e pediu a repetição da consulta.

"Já podemos concluir a esta altura que se o procedimento não for repetido, se esta consulta não for bem feita, não estaremos cumprindo com os objetivos que nos propusemos", disse Ebrard à imprensa horas antes de o partido governista Morena informar o resultado das consultas feitas com sua militância para escolher seu candidato.

A denúncia de irregularidades já tinha sido feita pela equipe de Ebrard antes de serem conhecidos os resultados das consultas, às quais se submeteram seis postulantes, com a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum como favorita.