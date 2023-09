Fuga de criminoso brasileiro nos EUA deixa polícia da Pensilvânia em alerta

"Na noite de terça-feira, um morador voltou a vê-lo" naquela mesma área. "As equipes o procuraram por horas, mas não conseguiram encontrá-lo", disse o tenente-coronel George Bivens, da polícia estadual.

- Estilo 'Homem-Aranha' -

O fugitivo, que escapou pelo telhado da prisão do condado de Chester, é considerado perigoso. Autoridades divulgaram um vídeo da fuga, tão espetacular quanto constrangedor para os agentes penitenciários. O preso é visto se escondendo no pátio, antes de escalar duas paredes com agilidade, no estilo "Homem-Aranha", e desaparecer.

"Estão lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego", alertou Bivens ontem. Autoridades também mencionaram o risco de o homem roubar casas e pediram que os moradores da região tranquem as portas de seus veículos e residências.