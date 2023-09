Gigante petroleiro dos Emirados anuncia projeto de captura de CO2 antes da COP28

Apresentado como um dos projetos mais importantes no Oriente Médio e no norte da África, o dispositivo permitirá triplicar a capacidade da ADNOC para eliminar CO2, até 2,3 milhões de toneladas por ano, ou seja, o equivalente às emissões de CO2 de mais de 500.000 carros a gasolina, de acordo com o texto.

Será construído e administrado por sua filial ADNOC Gas.

Em julho, o grupo dos Emirados se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono até 2045, cinco anos antes do inicialmente previsto, investindo US$ 15 bilhões (R$ 74,5 bilhões na cotação atual) em "soluções de baixas emissões".

O presidente da empresa, Sultan Al Jaber, foi nomeado para presidir a COP28, marcada para o final de novembro no emirado do Dubai, uma decisão que gerou duras críticas dos ambientalistas. Al Jaber argumenta que os combustíveis fósseis são essenciais para a economia mundial e defende o desenvolvimento de tecnologias de captura de carbono.

