Governo chinês promove turismo na região duramente atingida de Xinjiang

Entre estes projetos estão acordos de mais de 1,7 bilhão de dólares (8,4 bilhão de reais)com marcas de hotéis ocidentais, como Hilton, Sheraton ou InterContinental, informou em junho o jornal do Partido Comunista, People's Daily.

O turismo também proporcionou uma oportunidade para Pequim responder às críticas de suas políticas em Xinjiang.

Pesquisadores, ativistas e uigures exilados denunciam anos de abusos sistemáticos, como detenções em massa, trabalho forçado, controle de natalidade forçado e doutrinação.

"As pessoas parecem oprimidas? A cidade parece uma prisão a céu aberto como dizem os Estados Unidos?", questionou uma jornalista pró-governo na rede social X (antigo Twitter) em julho, junto com imagens dela comendo e dançando com moradores locais em Kashgar.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse à AFP que em Xinjiang "a vida das pessoas está melhorando continuamente, os espaços culturais estão prosperando e a religião é harmoniosa e acolhedora".

O desenvolvimento do turismo coincide com a flexibilização das medidas de segurança nas cidades, onde os uigures eram anteriormente sujeitos a inspeções contínuas. Agora, em Kashgar, a AFP viu apenas alguns policiais.