Itens de astros que foram leiloados

Outras camisas alcançaram preços altos, como a do jogador de futebol Diego Maradona, vendida em maio de 2022 por US$ 9,3 milhões (R$ 46,2 milhões), ou a do jogador de basquete Kobe Bryant, leiloada por US$ 5,8 milhões (R$ 28,8 milhões) em fevereiro de 2023 - três anos após sua morte aos 41 anos, em um acidente de helicóptero -, ambas leiloadas pela Sotheby's.

Outro item famoso é a bola com a qual Diego Maradona marcou seu histórico gol "La Mano de Dios" (A Mão de Deus) na Copa do Mundo de 1986, vendida por US$ 2,5 milhões (R$ 12,4 milhões) em novembro de 2022, no Graham Budd Auctions.

- O manuscrito de "Like a Rolling Stone" -

O manuscrito original da canção mais popular de Bob Dylan, "Like a Rolling Stone", foi arrematado por US$ 2 milhões (R$ 9,9 milhões) em junho de 2014, pela Sotheby's. Este foi um preço recorde para um artefato deste tipo.

O manuscrito de "Starman", sucesso de David Bowie produzido em 1972, foi recentemente vendido, em setembro de 2022, por cerca de US$ 255 mil (R$ 1,2 milhão) pela Omega Auctions.

- A luva de Michael Jackson -

Uma luva de couro bege enfeitada com strass, usada em 1983 por Michael Jackson, quando ele performou seu famoso "Moonwalk" pela primeira vez, foi vendida em novembro de 2009 por US$ 350 mil (R$ 1,7 milhão), durante um leilão em Nova York de itens do falecido astro pop, morto aos 50 anos poucos meses antes.