Lula confirma deputados do Centrão como ministros para garantir apoio parlamentar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (6), uma reforma ministerial que marca a entrada no governo de dois partidos do Centrão e antigos aliados de Jair Bolsonaro, com o objetivo de fazer avançar sua agenda no Congresso.

O governo petista entregou a liderança de dois ministérios aos deputados do Partido Progressista (PP) e Republicanos, que integraram com cargos-chave no governo de Bolsonaro (2019-2022).

Silvio Costa Filho, do Republicanos, foi nomeado ministro de Portos e Aeroportos, e André Fufuca, líder do PP na Câmara dos Deputados, assumiu o Ministério do Esporte, detalhou o Planalto em comunicado.