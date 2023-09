Nova York proíbe aluguéis por curto prazo

As autorizações, no entanto, são concedidas a conta-gotas. Dos mais de 3.800 pedidos feitos até agora, menos de 300 foram aprovados. A multa para os infratores varia de US$ 1.000 (R$ 5.000)a US$ 7.500 (R$ 37.300) e não afeta os usuários do serviço.

A prefeitura quer acabar com o que chama de "prática ilegal, que gera barulho, lixo e problemas de segurança", tanto para os visitantes quanto para os residentes.

"Muitos edifícios residenciais não têm seguranças adequados para lidar com viajantes", alega o Escritório de Aplicação Especial da legislação, encarregado de fazer cumprir a norma, aprovada em janeiro de 2022, após anos de tentativas de regular esse mercado.

- 'Não são bem-vindos' -