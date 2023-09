Ondas de calor geram 'poção diabólica' de poluentes, alerta ONU

Um estudo recente do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago (EPIC) estabeleceu que a poluição por partículas finas - emitidas por veículos motorizados, indústria e incêndios - representa "a maior ameaça externa à saúde pública" em todo o mundo.

A mudança climática e a qualidade do ar "andam de mãos dadas e devem ser combatidas em conjunto para quebrar este círculo vicioso", afirmou o responsável da OMM, alertando que embora o relatório trate de dados de 2022, "o que vemos em 2023 é ainda mais extremo".

A mudança climática aumenta a frequência e a intensidade das ondas de calor e esta tendência continuará no futuro.

O observatório europeu Copernicus anunciou, nesta quarta-feira, que as temperaturas médias globais durante os três meses do verão boreal (junho-julho-agosto) foram as mais altas já registradas.

Há um consenso científico crescente de que as ondas de calor aumentarão o risco e a gravidade dos incêndios florestais, sublinhou a OMM.

"As ondas de calor e os incêndios florestais estão intimamente relacionados. A fumaça dos incêndios florestais contém uma poção diabólica de produtos químicos que não só afeta a qualidade do ar e a saúde, mas também prejudica as plantas, os ecossistemas e as colheitas - e leva a mais emissões de carbono e mais gases de efeito estufa na atmosfera", disse Lorenzo Labrador, autor do boletim da OMM.