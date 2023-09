Oscar honorário é adiado para janeiro por causa de greves em Hollywood

Esta é a mais recente mudança no calendário de Hollywood, após os organizadores do Emmy adiarem a cerimônia de setembro para janeiro, também devido à iminência das greves ameaçando as celebrações.

Roteiristas e atores, em greve desde maio e julho, estão impedidos de participar de tapetes vermelhos ou eventos promocionais devido à paralisação, que protesta por mudanças em seus contratos, incluindo melhorias salariais e definições cruciais para o futuro de suas profissões, como o uso de inteligência artificial na produção.

As greves impactaram os lançamentos de filmes, festivais de cinema e forçaram a reprogramação das glamourosas cerimônias de premiação.

Os Governors Awards homenagearão Angela Bassett, Mel Brooks e a editora Carol Littleton com Prêmios Honorários, enquanto o Prêmio Humanitário Jean Hersholt será concedido a Michelle Satter, do Instituto Sundance.

Mel Brooks, um prolífico ator, produtor e letrista de 97 anos, ao longo de oito décadas de carreira, se tornou um dos 18 artistas a conquistar o chamado "EGOT" na indústria, que inclui um Oscar, um Emmy, um Tony e um Grammy.

A atriz Angela Bassett, aos 65 anos, tem um extenso currículo no cinema, incluindo duas indicações ao Oscar.