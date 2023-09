Polícia panamenha resgata 150 migrantes em região indígena

A polícia panamenha resgatou 150 migrantes que eram transferidos em várias embarcações pela região indígena de Guna Yala, no Caribe, informou nesta quarta-feira (6) o Serviço Nacional de Fronteiras do Panamá (Senafront).

"Um total de 150 migrantes da Venezuela, Equador, Colômbia, China, Bangladesh e Peru" foram resgatados no setor Isla de Oro, na região indígena de Guna Yala, norte do Panamá, no Caribe, quando eram transferidos em cinco embarcações", disse Senafront em comunicado.

Essas embarcações eram "dirigidas por cinco pessoas de nacionalidade colombiana", que foram detidas, acrescenta a nota.