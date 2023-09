Promotor anuncia que acusará filho de Biden neste mês por posse ilegal de arma

Em junho, o filho do presidente democrata chegou a um primeiro acordo com Weiss para se declarar culpado, no estado de Delaware, o que lhe permitiria evitar a prisão e um julgamento. No mês seguinte, no entanto, um juiz anulou o acordo. Em seguida, Hunter se declarou inocente da acusação de evasão fiscal.

O promotor especial disse em agosto que havia encerrado a investigação por evasão fiscal em Delaware, mas alertou que a mesma seria reaberta em outros estados.

sst/dax/ag/atm/lb

© Agence France-Presse