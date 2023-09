Sobe para 31 número de mortos por ciclone 'fora do comum' no Rio Grande do Sul

"Infelizmente, acabo de receber a confirmação de mais quatro óbitos", elevando o total de vítimas fatais a 31, disse o governador Eduardo Leite, que descreveu "um evento absolutamente fora do comum".

Anteriormente, o governo havia reportado seis mortes em relação ao balanço de 21 mortos de terça-feira.

As chuvas intensas e os ventos fortes afetaram no total 70 municípios e mais de 52.000 pessoas. As autoridades também informaram que mais de 5.300 pessoas tiveram que deixar suas casas.

As autoridades afirmam ter conseguido resgatar milhares de pessoas, mas continuavam os esforços em uma corrida contra o tempo, com aeronaves e barcos, para chegar às regiões mais afastadas.

Ainda segundo o governador, ainda há muitas famílias sobre os telhados das casas.

Leite se disse especialmente preocupado porque a previsão do tempo para o fim do dia e amanhã é de volta das chuvas, com risco de novas inundações. "O solo já está encharcado e os rios estão cheios", disse.