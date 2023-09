Soldados e 'centenas' de talibãs paquistaneses se enfrentam perto da fronteira com Afeganistão

Soldados do Paquistão repeliram nesta quarta-feira (6) um ataque procedente do Afeganistão por "centenas" de talibãs paquistaneses, disse uma autoridade.

"Havia centenas deles, e estavam equipados com armas leves e pesadas", disse à AFP o funcionário do distrito de Chitral (noroeste do Paquistão) Mohammad Ali, na fronteira com o Afeganistão.

"Estávamos prontos para enfrentar o ataque e a troca de tiros continuou durante aproximadamente quatro horas", acrescentou.