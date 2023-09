Suprema Corte do México descriminaliza o aborto em todo o país

A Suprema Corte de Justiça do México decidiu, nesta quarta-feira (6), pela descriminalização do aborto em todo o país, onde a prática era permitida em 12 dos 32 estados.

Em uma sentença unânime, a mais alta instância judicial no país "decidiu que é inconstitucional o sistema jurídico que penaliza o aborto no Código Penal Federal, pois viola os direitos humanos das mulheres e das pessoas com capacidade de gerar", manifestou-se a corte na rede social X (antigo Twitter).

Em 7 de setembro de 2021, o Supremo havia determinado que criminalizar o aborto era inconstitucional, abrindo o caminho para a decisão unânime desta quarta-feira.