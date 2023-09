Tempestades na Grécia, Turquia e Bulgária deixam 12 mortos

As tempestades que provocaram enchentes torrenciais na Grécia, Turquia e Bulgária deixaram ao menos 12 mortos, disseram as autoridades nesta quarta-feira (6).

Um período de calor extremo provocou fortes tempestades, transformou as ruas do noroeste da Turquia em rios e assolou a Grécia com chuvas sem precedentes, enquanto o país se recupera de semanas de incêndios florestais.

"Tudo o que foi salvo do incêndio que tivemos em julho foi destruído por essas tempestades", disse Christos Kleftakis, de 49 anos, em Nea Anchialos, perto da cidade de Volos, no centro da Grécia.