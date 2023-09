Toffoli anula provas de acordo de leniência da Odebrecht na Lava-Jato

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, nesta quarta-feira (6), as provas provenientes de confissões de executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava-Jato e afirmou que a prisão do presidente Lula foi um dos maiores "erros judiciários da história".

Em sua decisão, à qual a AFP teve acesso, o ministro Toffoli considerou que as provas no acordo de leniência - a delação premiada para empresas - da Odebrecht, homologado em 2017, são "imprestáveis" em "qualquer jurisdição".

O acordo previa igualmente o pagamento de uma multa de R$ 11,6 bilhões aos Estados Unidos, Suíça e Brasil.