UE endurece regras antimonopólio para seis gigantes digitais

A União Europeia (UE) anunciou nesta quarta-feira(6) que submeterá seis gigantes digitais - TikTok e as cinco da sigla GAFAM - a regras antimonopólio mais rígidas para proteger o mercado.

No total, a UE decidiu aplicar as regras da nova Lei dos Mercados Digitais a 22 produtos do TikTok e GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft), como motores de busca, redes sociais, mensagens instantâneas e navegadores.

Em nota, a UE refere-se às empresas responsáveis por estas plataformas, como Alphabet (conglomerado Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) e Microsoft.