Vilda diz que foi demitido 'injustamente' do cargo de técnico da seleção espanhola feminina

Pouco depois desse discurso de Rubiales, suspenso pela Fifa por um período inicial de 90 dias, vários membros da comissão técnica da seleção feminina, incluindo Montse Tomé, pediram demissão.

"Jamais e nunca aplaudirei nada machista", se defendeu Vilda sobre as suas imagens, aplaudindo a polêmica intervenção em que Rubiales criticava o "falso feminismo".

A continuidade de Vilda também foi questionada depois que quinze jogadoras da seleção espanhola anunciaram em setembro de 2022 que não queriam continuar vestindo a camisa vermelha até que fossem solucionadas situações que ocorressem sob seu comando e que afetassem tanto seu estado emocional quanto seu desempenho.

Algumas delas acabaram aceitando ser convocadas para a Copa do Mundo.

"Depois de 17 anos no futebol feminino, depois de tudo que conquistei, depois de dar tudo de mim (...) estou com a consciência tranquila porque sei que dei 100% todos os dias", acrescentou Vilda, que a Federação descreveu no seu comunicado de demissão como "uma peça-chave no notável crescimento do futebol feminino em Espanha".