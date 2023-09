Agência de pop japonês reconhece abusos sexuais cometidos por seu fundador

Fujishima explicou que, no entanto, permaneceria no conselho de administração da agência para ajudar a "compensar" as vítimas.

- "Centenas" de vítimas -

Durante outra coletiva de imprensa, as supostas vítimas de Kitagawa reagiram positivamente aos anúncios da agência, embora sintam que não são suficientes.

"As cicatrizes que ficaram em meu coração nunca desaparecerão completamente", declarou Yukihiro Oshima, que foi um dos meninos "Johnny's" no final dos anos 1990.